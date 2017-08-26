華夏科技大學 聯合成果展吸睛

華夏科技大學舉辦「十載卓越，璀燦技職」教學卓越計畫聯合成果展，展現出學生學習成果，其中包含建築系、數媒系等學生的作品，獲得師生們大力讚許。

建築系學生黃仕銘以「森活」為題，參加 2016第一屆「雅緻減法綠建築創意設計競賽」， 與台北科技大學建築研究所同學作品並列榮獲「第二名」，第一名從缺。

「森活」設計作品藉由垂直綠化手法處理建築物外牆與開口部，改善住宅建築景觀及提升居家生活環境品質，滿足三代同堂家庭成員生活需求之外，並將自然綠意景致融入建築中，將森林悠遊感帶入都市中。

另外，數媒系學生詹榛漢以雕塑技法融入現代風格，創造細緻的公仔原型，利用美國土（黏土）做為素材，把遊戲英雄聯盟的角色，透過心中無盡想像創作出來之「英雄聯盟角色雕塑」作品，比起平面作品更有讓人身歷其境的臨場感，更獲得瓦羅然藝術祭 創意手作-亞軍。

由於作品精緻度相當高，目前正與英雄聯盟總代理洽談授權開發事宜，預計生產2萬套公仔公開販售，套樹、價格、角色等相關細節仍在與總代理洽談中。

華夏科技大學表示，辦學迄今51年，伴隨台灣經濟成長史，薪火相傳，成為技職人力培育養成重要基地，連續9年榮獲教育部教學卓越計畫獎勵。

98至99年的「世界觀、創造力、良好態度及終身學習能力教學卓越計畫」，100至101年「GOAL-121 邁向顛峰計畫」，102至103年「GOAL-121 產業人才登峰計畫」，104至105年「WISE-123卓越領航計畫」，乃至106年的「璀燦五十，榮耀再現」，學校本著「發展技職人才培育特色」、「強化學生實作能力」及「精進教師教學專業知能成長與實務教學」不斷創新成長，促使學生成為學習的主體，主動職涯發展的探索者。

(中時)