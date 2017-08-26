郭泓志救援放火 中信兄弟再見安勝富邦
富邦悍將近期讓郭泓志回歸守護神一職，但他表現並不穩，今(26日)與中信兄弟對戰賽前，2場救援吞1敗，自責分率3.72以後援來說有些偏高，此役兩隊戰到延長第10局，郭泓志上場卻未能守住1分領先，最後滿壘時，被張志豪擊出再見安打，讓兄弟以6比5逆轉勝出，郭泓志轉救援後，吞下第2敗。
此役富邦推出銳爾登掛帥，對決兄弟的洋投銳力。銳爾登投5.1局失3分，雖依舊沒投滿3局，卻是他回鍋中職後最佳表現；銳力則撐了6.2局失掉3責失，繳出優質先發，但退場時富邦以1分領先，銳力可能吞敗。然而富邦羅國華8下控球失準，挨2安且連送2保送，途中還出現1次暴投，讓兄弟追平。
隨後兩隊一路平手戰到延長，10上由富邦率先發動攻勢，1出局二壘有人，林哲瑄擊出右外野二壘打，取得1分超前。10下富邦推出郭泓志關門，他雖挨2安又投保送，被擠成滿壘，但也抓到2出局。但他沒能躲過張志豪狙擊，被敲右外野2分打點再見安吞敗。郭泓志自2015年5月9日後1勝難求，吞跨季4連敗。
(中時電子報)
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