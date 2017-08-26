暑假黏3C 恩主公醫院護眼防止「惡視力」

恩主公醫院在今日活動中為學童檢測視力。（陳俊雄翻攝）

學童製作護眼茶包。（陳俊雄翻攝）

網路、電子和數位科技技產品是E世代不可或缺的生活必需品，但是過早接觸這些聲光效果的電子產品，可能會讓小朋友成為近視一族、甚至未來可能引發早發性白內障，恩主公醫院今日召集60名6歲到小學三年級的小朋友，與醫師一同化身護眼小尖兵，從認識眼睛開始，學習如何保護眼睛、不讓「惡視力」綁架，預防未來可能發生的視力問題。

105學年度新北市國小學生視力不良的盛行率約48.7%，平均兩名兒童就有1名有近視問題。恩主公醫院王炯珵副院長表示，恩主公醫院希望成為社區醫療與預防保健的典範，因此去年首次辦理小小醫護營、教導小朋友基本的衛生、醫療知識獲得好評外，今年再次辦理醫護營，希望守護三鶯樹地區小朋友的眼睛，免於「惡視力」的威脅。

恩主公醫院眼科江怡慧主任表示，恩主公醫院自開院以來就積極配合土樹三鶯地區各級學校，走訪辦理「學童視力保健」講座，將「正確視力保健」觀念這顆種子從小扎根，讓學童了解如何保護眼睛免於近視威脅，104年起亦配合新北市衛生局辦理「護眼方案」，免費提供國小一至三年級小朋友免費視力檢查，及早發現兒童視力問題、及早介入治療。

江怡慧指出，發現兒童有近視問題，目前實證醫學上能有效控制近視增加常用的治療方式有兩項，長效散瞳劑阿托平眼藥水以及角膜塑型片。最新研究甚至發現角膜塑型鏡片使用者加上低濃度阿托平眼藥水使用，延緩近視效果可加成。

江怡慧表示，很多小朋友在暑假期間都「黏」著3C用品，過度用眼的結果就是毎年9月開學時，小朋友就發生上課黑板字看不清、模糊或是眼鏡度數不夠的問題，根據門診觀察，開學父母帶兒童求診眼睛問題較平常增加2至3成，而這些學童近視或度數加深的原因，主要是由於用眼過度所造成的。

今天的活動利用各主題帶出眼睛基本構造、護眼運動，甚至還納入中醫藥材知識，製作日常生活也能食用的護眼茶包，讓小朋友從漫長暑假中回復正常作息生活時，從日常生活飲食各方面都能輕鬆護眼。

(中時)