世大運》抗日先盛後衰 中華女排只能爭銅

中華女排隊長陳菀婷26日只拿4分，無法幫助球隊挺進金牌戰。(2017世大運組委會提供)

儘管滿場地主球迷全程吶喊加油，中華女排26日在台北世大運女排項目4強戰，仍以1比3敗給攻守技巧更為出色的日本隊，中華隊只能在28日下午5點30分跟烏克蘭爭銅，日本則跟俄羅斯在28日晚上8點進行女排金牌戰。

雙方首局就打得緊張刺激，中華隊雖掌握大部分時間的領先優勢，卻被日本利用吊小球戰術追上，甚至取得22比20超前，幸好蕭湘凌、吳韋華、陳姿雅等人適時穩住陣腳，更靠日本隊關鍵失誤，驚險以27比25拿下第1局。

沒想到日本第2局隨即反撲，一開局就連拿6分，逼迫中華隊教練林明輝提前換上隊長「阿非」陳菀婷，可惜阿非雖率領中華隊一度以19比18反超1分，日本卻馬上又是連拿7分，反以25比18拿下次局，雙方戰局扳平。

來到第3局，日本的防守仍然相當穩定，發球也很少出現失誤，轉眼取得11比5領先，就算陳菀婷再次替補上場，仍然挽回不了場上頹勢，場邊球迷狂喊「台灣加油」聲音也越來越小，中華隊再以15比25丟掉第3局。

林明輝第4局乾脆讓陳菀婷先發，企圖改變氛圍，可惜日本隊不僅扣殺落點精準，防守也沒給中華隊太多機會，加上原本就帶左腕骨裂傷勢上場的中華隊「自由女神」楊孟樺，右腳明顯出現不適情況，形勢對中華隊更加不利。

眼見楊孟樺不顧傷勢，仍要上場拚戰的身影，全場球迷一起鼓掌支持，不過日本當時已經取得15比10領先優勢，接下來更擴大領先差距到8分，這場4強戰也在陳菀婷扣殺慘遭封網中結束，日本25比17贏下這場4強戰。

26日賽後現場慶祝自己20歲生日的陳姿雅，替中華女排貢獻全隊最高12分，蕭湘凌10分居次。中華女牌還在場上圍成一圈跳起舞來，算是送給陳姿雅最棒的生日禮物，現場也準備了生日蛋糕，替輸球的中華隊帶來一些歡樂氣息。

(中時電子報)