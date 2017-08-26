204公斤問題雞蛋流入新竹縣 衛生局及時攔截

新竹縣衛生局25日晚間接獲台南衛生局通報，稱台南一家蛋品業者被驗出芬普尼殘留，新竹縣衛生局第一時間要求新竹的下游廠商不可再販售，並在26日清晨趕往庫存現場查封約204公斤問題雞蛋。

衛生局表示，該業者一共從台南進貨300公斤，已賣出約96公斤，分布在橫山及尖石地區，多為早餐店、雜貨店等路邊攤商，估計這些蛋品應該已被消化掉。該批已查扣的問題雞蛋，預計在27日運送回台南統一銷毀。

(中時)