《稍息立正我愛你》「少曦」失戀 曾之喬：想哭就哭吧！

曾之喬認為失戀不可怕，想哭就哭。（中視提供）

中視周日晚間10點播出校園青春喜劇《稍息立正我愛你》，27日播出第5集，「鍾少曦」曾之喬與「顏力正」王子的曖昩開始變得尷尬，「少曦」因而變得如失戀般失魂落魄。不過，現實中喬喬和王子對於失戀都有一套應對方法，王子認為「時間」是最好的治療師，喬喬則像「鍾哥」一樣豪氣地回答：「想哭就哭吧！」

王子表示，自己沒有真的很傷痛的失戀經驗，但他認為時間久了自然就可平撫許多傷痛；喬喬則認為，有些人或許會覺得哭很丟臉、很脆弱，但她覺得一定不要壓抑情緒：「想哭就哭吧……找好朋友、找信任的人、當然還要安全場合啦！我覺得眼淚多留幾次就可洗滌心靈！」

喬喬表示，會失戀或痛苦是認知問題，也覺得「很多人因為失戀就走不出來的話，那可能是不夠愛自己呀！」她誠懇地奉勸很多女生：「愛情並不是生命中唯一的事情，或許把眼界放寬，就可以比較走得出來。」

(旺報)