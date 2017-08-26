世大運》91公尺沒金牌？霍夫曼：瘋狂！
德國標槍好手霍夫曼（Andreas Hofmann）今年締造生涯最佳成績88.79公尺，下一步就是向90公尺叩關，結果在臺北世大運「寶島雙槍」鄭兆村、黃士峰的夾擊下，霍夫曼真的擲出夢幻的91.06公尺，怎知這個成績竟然只能屈居銀牌，讓霍夫曼賽後直呼「瘋狂」，卻也無比享受這晚的競爭。
「你是說我擲出91公尺，卻只能當『第2名』這件事情嗎？」霍夫曼還笑著比出俏皮的第2名手勢，顯然銀牌並沒有影響他的好心情，「其實我追求的是突破自己，只要做到，就算第3名我也開心。我今天已把個人最佳推進2.5公尺了呢！」
霍夫曼兩周前參加了倫敦世界田徑錦標賽，但決賽僅以83.98公尺拿下第8。他說，當時在世錦賽的競爭氣氛下，有些緊張調整也不理想，沒有發揮出實力。來台參加世大運，壓力沒有世錦賽那麼大，自己也調整到位。
「一開始我擲出85公尺，感覺OK，接著換他（黃士峰）超越我，然後我追回來，又換他（鄭兆村）上來，」霍夫曼說：「這一晚真的很瘋狂，我第一次見識到亞洲也有非常厲害、來自台灣的標槍選手，希望以後大家繼續競爭。」
在這個台北田徑場的標槍瘋狂夜，霍夫曼的表現其實最為穩定，黃士峰締造個人最佳的86.64公尺已達極限，霍夫曼後4擲卻都在85公尺以上，怎知鄭兆村從第4擲的84.37公尺之後，最後1擲竟出現不可思議的91.36公尺，才讓霍夫曼拿到一枚超越世錦賽水準的「銀牌」，今年世錦賽標槍金牌也才89.89公尺。
(中時電子報)
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