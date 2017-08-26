世大運》「我想成為亞洲傳奇」 鄭兆村主場圓美夢
沒能在兩屆奧運展現的天賦，鄭兆村台北世大運獻給破萬主場觀眾、以及國人眼前。26日世大運標槍決賽，鄭兆村最後第6擲以91公尺36逆轉奪金，成為史上首位擲破91公尺的亞洲人，他說，「賽前我就跟教練說，我想成為亞洲傳奇，成為第1個擲破90公尺的亞洲人。」
鄭兆村這驚天一擲，不僅將中國趙慶2014仁川亞運的89公尺15亞洲紀錄送入歷史，同時也將自己的名字列入史冊，並改寫我國田徑新頁，「破90公尺是我夢寐以求的，這個夜晚我達成了。」
回顧過去，鄭兆村接連因傷錯過奧運，除了2012年倫奧，去年九月左膝開刀，他再與里約奧運擦身。但為了台北世大運，田協去年底請來瑞典標槍教練伯格斯頓(Anders Borgström)襄助，鄭兆村4月先兩度改寫全國紀錄，一舉將自己的成績推至86公尺92。
26日世大運標槍決賽，鄭兆村前5擲最佳是83公尺91，最後一次試擲前，他改變過去舊有思維，「以前腦中都會出現很多模式，如何去完成。但今天我告訴自己，既然已經是最後一擲，為何不展現自我，把練習的成果表現出來。最輕鬆的方式，我獲得了最好的回報。」
鄭兆村一路走來，感謝田協以及教練薛聖融、瑞典教練伯格斯頓，除此之外，他也要將這面金牌獻給前陣子過世的阿嬤，他說，「其實我不喜歡化悲憤為力量這種說法，但今天的成績，相信阿嬤在天上一定看得到。」
(中時電子報)
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