臉書、IG一度大當機 網友哀號

（圖／取自PTT）

臉書稍晚雖已能登入，但無法留言。（圖／取自網路）

（22：45更新，臉書已經正常）臉書與IG晚間10時左右大當機，無法登入，至10時15分臉書雖已可登入，但無法留言。據媒體報導，這個狀況不是只有台灣發生，英國、美國、印度也出現一樣的問題，網友也表示，日本也大規模網路癱瘓，故障原因待查。臉書至晚間10時45分已修復。

(中時電子報)