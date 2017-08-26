遊美國紐約竟被打成熊貓眼 台女哭喊：他X的歧視王國！

24歲的台灣女子遊紐約時，竟莫名被一名黑人男子揍了一拳。（翻攝自鄭女Instagram）

一名24歲的台灣女子到美國紐約旅遊時，光天化日之下，竟莫名被一名黑人男子往右眼揍了一拳，沒想到跑到警局報案又遇到警方「歧視亞裔」敷衍了事，讓她憤怒哭喊：這裡真的是他X的歧視王國！

24日下午5時許，24歲的鄭姓女子和2名友人，步行在唐人街附近街道，當時她正忙著看手機地圖，並沒注意到周遭人群，有個黑人男子就突然朝她眼睛揍一拳，她還來不及反應過來，只感覺很痛很痛，眼睛四周嚴重瘀青，她邊走邊哭說：「我現在不知道該怎麼辦？」

她在Instagram難過說：「我真的真心真意覺得每個人都是善良的，這次來紐約我也不覺得有太多的歧視，只是偶爾走在路上有一些黑人會喃喃著說亞洲女生怎樣怎樣，我也不以為意。」「今天發生這樣的事就當作我衰，不管男生女生走在街上都要注意周遭，然後懷抱紐約夢沒關係，但這裡真的是他X的歧視王國X。」

鄭姓女子接受東森新聞訪問表示，由於同行友人的英文不佳，他們在警局門口就感受到警方不友善的態度，加上紐約醫藥費昂貴，她就自己買藥處理傷口。她說，毆打她的男子情緒好像很不穩定。可見黑人是隨機犯案，她研判這次事件和種族歧視並沒太大關係，可能是跟紐約的治安問題有關。

(中時電子報)