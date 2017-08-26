台灣空姐赴大陸 笑稱待遇比台灣好

廈門航空首批35位台灣空姐（大陸稱為乘務員），8月16日正式入職，並正式啟動台灣青年創業基地，廈門航空為首批台灣空姐頒發台港澳人員就業證，同時也準備廈門地圖、隨身包包等禮物

廈門航空台灣空姐楊富惠表示，從招募到報到都非常用心，對台灣空姐有一些特別福利，例如休假制度或是返台機票，讓他覺得非常窩心。也希望可以跟廈門航空一起成長，一直到退休為止。

廈門航空台灣空姐榮苑評表示，台灣高鐵在一般工作來說待遇算不錯，但現在大陸這邊的環境，比台灣還好，待遇有差蠻多的。（在廈門工作）很像沒有離開台灣的感覺，覺得蠻親切，這邊的人讓她太感動，會想繼續待下去。

廈門航空三月至台北招聘空姐，共60人及格，100％大學本科畢業，90％通過雅思考試或有留學經驗，這批空姐大多沒去過大陸。廈門航空表示，這批空姐將進行3個月訓練，12月將以實習空姐身分上機服務，主要分發到國際航線與兩岸航線。

(中時電子報)