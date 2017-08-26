砲聲隆隆 狂嗆美韓 北韓特戰隊奪島實戰軍演

北韓以慶祝8月25日先軍節為名﹐令特戰隊進行了奪島實戰演習。（圖/勞動新聞）

北韓特戰隊在砲火掩護下趁機搶灘。（圖/勞動新聞）

就在美國嚴厲警告北韓﹐不要再試射飛彈或研發核武﹐否則不排除動武後﹐平壤除了加強口頭火力﹐威脅將攻擊關島附近海域外﹐26日更傳出﹐朝日本海發射了3枚短程飛彈。

據韓聯社報導﹐儘管美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）認為﹐北韓發射的是彈道飛彈。不過﹐韓國分析卻指出，北韓發射的﹐其實是改良的300毫米大口徑多管火箭炮。

另一方面﹐北韓勞動新聞26日則報導﹐平壤為了慶祝25日的「先軍節」，由人民軍特種作戰部隊進行了「奪島」實戰演習。

當天北韓最高領導人金正恩到場指導﹐而人民軍總參謀長李明秀次帥、總參謀部第一副總參謀長兼作戰總局長李永吉陸軍大將﹐還有炮兵局長樸正天陸軍上將等軍方高層都出席。

一聲令下﹐「紅色蒼鷹」特戰部隊陸續猛擊了敵方目標。接著各式口徑的火箭炮和自行平曲射炮向假想的韓國白翎島與大延坪島開火﹐並開始奪島戰鬥。

特戰隊員從低空飛行的輕型運輸機下降到敵方目標﹐另一方面﹐水下戰鬥員從隱秘地點潛入島嶼﹐向敵人展開猛烈射擊﹐而乘坐橡皮艇的戰鬥員則趁機搶灘。

報導指出﹐北韓特戰隊員展開各種戰鬥行動﹐徹底殲滅敵人。而盤踞白翎島與大延坪島的韓國「傀儡第6海軍陸戰旅總部」﹐以及延坪島嶼防禦部隊總部等敵方目標瞬間全陷入火海。

金正恩強調﹐北韓特戰部隊加強各兵種﹐還有各專門兵的訓練和協同訓練。他說﹐北韓人民軍今後還要加強兵種協同的實戰化訓練，大幅提升對付任何作戰空間與戰鬥形式的戰鬥力，以便一聲令下，便能徹底消滅敵人的侵略大本營。

由於目前美韓正在進行「乙支自由衛士」（Ulchi Freedom Guardian）聯合軍演，共有5萬名韓軍與1.75萬名美軍參演﹐將持續至31日。一般認為﹐無論是北韓高調軍演﹐或是發射飛彈﹐都是為了表達對韓美軍演的強烈不滿。

勞動新聞最近嚴厲譴責韓美啟動聯合軍演，指這次演習為朝鮮半島緊張局勢火上加油。

(中時電子報)