鼓山警分局Gogoro電動警車成軍 明起執勤

鼓山警分局新濱所獲配8輛Gogoro警用電動機車26日成軍亮相。(警方提供)

鼓山警分局新濱所獲配8輛Gogoro警用電動機車26日成軍。(警方提供)

鼓山警分局新濱所獲配8輛Gogoro警用電動機車26日成軍亮相。(警方提供)

2017生態交通全球盛典10月將在高雄哈瑪星舉行，鼓山警分局新濱所獲配8輛Gogoro警用電動機車，26日成軍亮相，明起投入執勤。

高市府交通局及農業局今天下午3時起，在鼓山區濱海一路舉行「通通狂歡節哈瑪星熱身賽」，8輛Gogoro電動警車也以響應低碳、節能配合亮相，男女各4名員警分別騎車進場，其中1男1女還配戴特製超大型安全帽，每輛機車均綁有紅、藍、白3色汽球相當喜氣。

(中時)