世大運》我標槍金包銅 黃士峰：讓世界看見台灣

中華代表團在世大運田徑項目26日再添1金1銅，黃士峰（中）則以個人最佳的86公尺64獲得銅牌。(中央社)

我國「標槍雙俠」鄭兆村、黃士峰，26日在世大運標槍決賽搶盡鋒頭，鄭兆村以91公尺36躍居新科亞洲標槍紀錄保持人，黃士峰也以86公尺64佳績摘銅，兩人包辦金、銅牌，黃士峰直呼，「讓世界看見台灣，讓大家知道，我們在世界是可以奪牌的。」

「飛毛腿」楊俊瀚24日才在百公尺奪金，相隔兩天，鄭兆村再替我國笑納本屆田徑第2金、我世大運田徑第3金，同時更是我國世大運田徑史上首面擲部金牌。

世大運男子標槍由鄭兆村拿到金牌。（季志翔攝）

鄭兆村、黃士峰兩人關係亦敵亦友，「標槍雙俠」是良性競爭，鄭兆村說，「場上也希望他有好表現，但當然更重要也希望能突破自己成績。」

上屆光州世大運銀恨，黃士峰這次無緣金牌，仍樂見鄭兆村將金牌留在國內，「我們場上是敵人，場下是朋友。一路走來相互扶持、彼此鼓勵。」

世大運田徑26日再進帳1金1銀1銅，本屆田徑笑納2金1銀2銅。27日還有男女子半程馬決賽、男子110公尺跨欄準決賽、決賽，我國「雙雄」陳奎儒、楊尉廷將出賽，期待為中華田徑隊再添獎牌。

(中時電子報)