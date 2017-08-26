印度大師稱性侵女性是赦免 鼓勵男子自宮更接近神
印度法院於25日判處印度大師「辛格（Gurmeet Ram Rahim Singh）」10年前所為的不法行為構成性侵罪，引發支持者的大規模騷亂，造成300多人死傷。26日，印度媒體披露了2位受害者在法庭陳述，揭開了印度大師的地下王國法則，辛格自稱為神，並稱性侵女性是一種赦免。
據根據鳳凰網引述《印度時報》報導， 10年前遭遇性侵的兩位受害者在法官面前痛陳印度大師辛格的暴行，兩人的悲慘遭遇成為指控辛格的第一手資料，最終導致其被定罪。
法庭記錄顯示，兩位受害者陳述了一個駭人聽聞的故事，很多女性一直在這位偉大宗教領袖的控制下，在他特製的地下室被性侵。受害者稱，在施暴期間，辛格經常自稱為神，並炫耀他無上的影響力。受害者還透露，在辛格的門徒中，盛行著一條守則，就是用赦免來形容性侵行為。
受害者在文件中稱，絕大多數女孩選擇留在辛格的教派，因為被「精神領袖」的地位所震懾，還有女孩的家庭成員是辛格堅定的追隨者，因此女孩們多數聽命於家庭。而其中有一位受害者痛陳，哥哥為了幫她伸張正義而被殺害。
受害者強調，過去，不少女性門徒經常問她是否被領袖赦免了？最初她不明白，直到自己1999年8月28日在地下室內被性侵後，才明白了這個詞的意義。
25日，印度法院25日判處印度大師辛格（Gurmeet Ram Rahim Singh）性侵罪，引發其支持者大規模騷亂，印度北部城鎮實施戒嚴，印度軍隊嚴陣以待，暴力衝突中已有至少31人死亡，300多人受傷。部分火車站，店鋪被打砸燒毀。
印度總理莫迪就此次暴動事件進行表態，他強烈譴責暴力事件。莫迪稱，「這次的暴力事件令我痛心疾首，我強烈地譴責暴力行為，敦促大家維持和平。」
這位印度大師的教派已有69年歷史，有自己的飯店、電影院、學校。他出演過5部電影，也在流行音樂中露面。
此前據英國《鏡報》2015年3月報導，印度大師在15年前慫恿信徒自宮割掉睾丸，稱這樣可以更加接近神靈。後來，約400名割掉睾丸的信徒站出來，指控辛格。
(中時電子報)
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