薛之謙怒揭節目黑箱 錄影摔麥走人
大陸當紅男歌手薛之謙發飆了！他今（26日）突然在網路偶像養成節目《明日之子》直播到一半時，憤怒爆料製作單位因「不想讓選手輸得太難看」要他做票，令他越想越火大，最後乾脆直接摔麥走人！
《明日之子》今日上演參賽者荷茲、趙天宇間的對決，最終荷茲以一票之差晉級，淘汰了趙天宇。不過這個結果就惹怒了薛之謙，直接在節目LIVE中怒指「其實我之前接到了節目組的指示，不要讓荷茲輸的太難看，所以讓我投荷茲一票，現在反而荷茲晉級了。我覺得我有責任！今天，如果是這個原因導致任何人走，我辭退星推官這個職位！」
薛之謙說完，隨即大力把麥克風重重摔在桌上，轉身走人，留下現場一票震驚的觀眾與來賓。
(中時電子報)
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