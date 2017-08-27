周潤發好到太真實！冒強颱清路樹又阻小龍女輕生

縱橫演藝圈多年的周潤發，不只合作過許多大牌女星，對老婆更是十分專情。（圖／中時資料照片；取自ivanleehon微博）

天王周潤發（發哥）不但演技強，私下樸實善良的個性，是為他圈得無數粉絲多年來不離不棄的主因，他除了節儉出了名外，日前還被網友目擊颱風天到街上清路樹，只為考量到用路人的安全，體現了「真實偉大的樸實無華」真義，而「永遠的小龍女」李若彤先前受訪，更吐露自己引退演藝圈時期，因雙重打擊差點輕生，無意間聽到發哥的一句話，才將她從鬼門關前拉回。

周潤發日前被發現颱風天「出巡」清路樹。（圖／取自新浪娛樂、劉嘉玲微博）

當年因小龍女一角在90年代爆紅的李若彤，2000年之後便逐步退出演藝圈，直到2013年才以《女人俱樂部》復出，昔日她接受香港《蘋果日報》專訪，自曝當時引退主因是工作疲乏，加上當時男友不希望她工作，便為愛轉做平凡人，豈料2008年感情吹了，隔年爸爸中風，使李若彤面臨人生的最低潮。

髮型師2012年曾曬出周潤發與李若彤在機上巧遇合影。（圖／取自ivanleehon微博）

李若彤坦言，當時因得到憂鬱症，曾想過就此結束一生，站在馬路上傻想：「不知道現在衝出去會怎樣？」某日在飛機上遇到老友周潤發，他問她還有沒有在拍戲？李若彤回：「沒有」，周潤發再問：「人怎麼能不做什麼呢？有什麼興趣？」李若彤才醒過來去思考演藝工作以外的興趣，也重拾積極人生。

吳孟達多年前曾向周潤發借錢遭拒。（圖／資料照片，衛視提供）

而除了李若彤之外，「最強綠葉」吳孟達從出道前就和周潤發就結為至交，豈料吳孟達曾表示，這生最恨的人就是周潤發，原因無他，便是吳孟達多年前走紅後因賭博敗光家產，當他向周潤發伸手借錢時，卻遭對方無情冷回「自己解決」，使吳孟達從此恨透發哥，卻在不久之後，意外接到戲約上門，而該片也曾為他翻身的代表作，不只得獎，也還清債務。

周潤發出道多年，可謂不老男神。（圖／中時資料照片，達志影像）

吳孟達表示，當時得獎後，他刻意對周潤發的祝賀不聞不理，直到後來該片導演告訴吳孟達，當初會邀他來拍片全是因為發哥的大力推薦，才讓吳孟達驚醒自己根本恨錯人，周潤發只是秉持「給他魚吃不如教他釣魚」的法則，希望吳孟達能用自己的力量走出困境，也足見發哥為人踏實、擇善固執的處世之道，近日他被發現颱風天清路樹，也誠懇回應自己只是做了每個市民該做的事，無足掛齒。

(專題報導)