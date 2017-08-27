口水讓蛙鏡防霧？正確使用泳具幾原則(圖／謝佳君 康健雜誌提供)

高溫籠罩全台，泡在冰涼的水中再舒暢不過，戲水自然少不了泳鏡、泳衣等配備。不過市售泳具百百種，你知道泳鏡也有防曬之分、泳衣除了分連身式和比基尼，肩帶寬細也有差嗎？游泳完後，你會先清洗過泳具，還是直接塞進包包就往高溫的車內丟？這些不當清潔保養，會讓泳鏡、泳衣壽命大減。

游泳教練和家事達人分享幾個小撇步，教民眾怎麼挑選符合自己需求的泳具，以及正確清洗、保養泳具的方法：

如果常在戶外、陽光底下游泳，可以選擇鏡面鍍銀的泳鏡。(圖／謝佳君 康健雜誌提供)

●泳鏡

無論泳池、海邊或溪谷，水中都有許多細菌或化學成分，泳鏡除了幫助在水中視野更清晰，也能保護眼睛。游泳教練張騰駿建議挑選泳鏡時，可以留意以下幾點：

【挑選】

1.鏡面鍍銀：如果經常在戶外、陽光底下游泳，可以選擇鏡面鍍銀的泳鏡，類似太陽眼鏡功能，可以反射陽光，保護眼睛；但如果在室內或晚上，就可能昏暗、看不清，可以改用沒有鍍銀的泳鏡。

2.鏡片平面/球面：鏡片平面的泳鏡可以保持水上與水下的視野一致，球面則容易產生視野落差。

3.鏡面防霧：目前大部分泳鏡都有防霧功能，若1週使用1次，防霧效果大約能維持3個月，之後會開始慢慢起霧，可以自行清潔保養。

4.近視度數：游泳時盡量不要配戴隱形眼鏡，容易引起感染，建議最好還是選擇有度數的泳鏡。

5.墊圈材質：泳鏡墊圈主要分矽膠或氣墊材質，矽膠戴起來比較緊，容易在眼眶留下印痕；氣墊則較舒適，減少壓迫感，不會留下「熊貓圈」。

6.鼻梁墊片：除了一體成形的泳鏡，有些泳鏡會提供不同尺寸的鼻梁墊片，可以試戴後再調整，選擇適合自己的墊片。

張騰駿也建議，民眾挑選泳鏡時，可以直接將泳鏡放在眼眶上，測試能否服貼、吻合臉型，而且不會有擠壓、頭暈的感覺，就代表是適合自己的泳鏡。

【清洗、保養】

新泳鏡不需要清洗，使用前稍微清水沖一下即可。如果使用一段時間後覺得有髒汙，可以在鏡面沾些較溫和的冷洗劑、沐浴乳或洗髮精，以指腹輕揉搓洗，再自然晾乾或用較柔軟的布擦拭乾淨，如眼鏡布。

如果鏡面起霧，張騰駿建議，下水前可以在內側鏡面塗防霧劑，靜置3~5分鐘後再將泳鏡過水，沖洗掉多餘的防霧劑。如果沒有防霧劑，而且個人可以接受的話，也可以用口水取代防霧劑，使用方法和防霧劑相同。

家事達人陳映如也提醒，泳鏡使用完後要放回泳鏡盒，避免刮傷；也要避免強光晾曬，可能導致材質脆化，縮短泳鏡的壽命。

泳衣除了分成兩截式或連身式，也有肩帶寬細的差別。(圖／謝佳君 康健雜誌提供)

●泳衣

泳衣除了看款式，還有材質之分：

【挑選】

1.款式：以一般泳衣來看，布料越少，阻水性越小，但還是要考量包覆性；即使連身泳衣，肩帶越細，活動度越佳，寬肩帶的包覆和支撐力則比較好。

泳褲也有三角、短四角和及膝泳褲之分，張騰駿提醒，要留意縫線是否牢固、平整，以免活動時割傷皮膚。

建議購買泳衣時一定要試穿，稍微活動伸展肢體，確保手、腳、肩、腰等部位活動自如，避免有過緊、勒住的不適感。

2.材質：泳衣材質主要可分100%聚脂纖維製造，或聚脂纖維+萊卡、聚脂纖維+尼龍。100%聚脂纖維的特性包括耐用、抗氯、不易變形、但彈性稍差。有使用萊卡材質的泳衣，則彈性較好，但耐用度稍差。尼龍的抗氯效果也較差。

張騰駿建議，如果要穿泳衣泡溫泉，100%聚脂纖維製造的泳衣比較適合，除了較能抗化學物質，也比較耐高溫。或者可以準備兩套泳衣，一套用來游泳，一套專門泡溫泉，畢竟溫泉水質加上高溫，可能造成泳衣鬆脫、變形。

【清洗、保養】

家事達人陳映如說，泳衣基本上只要清水洗淨即可，但還有幾點事項要注意，只要做好游泳前後和平日的保養，就能減少對泳衣的傷害：

1.防曬乳可能會傷害泳衣，應先穿上泳衣再塗防曬乳。

2.泳池水中的氯會傷害衣料，下水前可以先用清水淋濕泳衣，因為泳衣已經吸水，可以減輕氯對衣服的破壞。

3.若在海灘沾到沙子，先將泳衣陰乾，再把沙子拍掉，才用水洗。

4.即使打算回家後再洗泳衣，還是建議先用水先沖一下再裝進袋子，因為氯等化學成分容易傷害衣料。

5.避免把泳衣放在後車廂等高溫處，以免高溫對泳衣造成傷害。

6.洗滌泳衣時，只要用清水徹底沖洗乾淨，把水分輕輕擰乾或用大毛巾將水份吸乾，再放置陰涼通風處自然晾乾，不需要脫水，也不要大力揉擰。

7.若要使用洗潔劑，可以在清水中倒入少量、中性的冷洗精，將泳衣浸泡1、2分鐘，輕輕按壓泳衣，不需大力搓揉，再以清水洗淨。

9.晾曬時，連身泳衣直接披掛在衣架橫桿；比基尼上衣則用夾子夾住下緣倒掛。

10.即使穿泳衣泡溫泉之後，也只要清水沖洗。若洗完後還是有刺鼻味，可以用冷洗劑稍加清洗。

【全文來源《康健雜誌網站》】

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(中時電子報)