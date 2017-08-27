捕獲天王們買菜、看演唱會 被當路人超爆笑

不少天王級男星以路人頭銜登上新聞，笑翻網友。（圖／中時資料照）

天鴿颱風日前直撲港、澳地區，強風暴雨造成嚴重災情，而「發哥」周潤發就被網友目擊冒著強風，在路邊幫忙清理路面，移走倒塌的樹木好讓路人可以通過，低調善舉被狂讚「這才是真正的偶像」，大家還搞笑稱他為「熱心市民周先生」，之所以這樣稱呼周潤發，是因為有不少天王級明星都曾被捕獲上新聞，頭銜卻是普通路人，讓眾網友笑翻。

「買菜市民」劉先生。（圖／翻攝自微博）

港星劉青雲有次在春節期間上菜市場買菜，未料被記者訪問時，對方完全沒認出眼前的受訪者就是影帝，新聞頭銜全程以「普通市民」稱呼，記者隨意問了幾個日常問題，劉青雲也對答如流，還透露雞肉漲價，但表情看來卻有些糾結無奈，爆笑畫面留給大家深刻印象，至今仍常被拿出來討論，笑稱「劉青雲把市民劉先生演的淋漓盡致」。

「幸運歌迷」陳先生。（圖／翻攝自微博）

西洋天后瑪丹娜（Madonna）去年在澳門舉行「心叛逆」巡迴演唱會，「E神」陳奕迅也帶著妻女到場朝聖，沒想到在邀粉絲上台同樂的橋段時，陳奕迅就幸運地被偶像選上了。而瑪丹娜並不知對方是華語歌王，先問他叫什麼名字、是否來自澳門，還餵食他香蕉，隨後兩人開始尬舞，逗趣畫面讓台下噴笑連連，娜姐更稱讚陳奕迅是她見過「表現最好的粉絲」。

「電競玩家」周先生（圖／翻攝自央視新聞）

天王周杰倫是《英雄聯盟》的重度玩家，前年還和多位前電競選手組成「MRJ」戰隊，可見其熱愛程度。沒想到有次央視新聞播報電競行業的相關新聞時，就播出周董參加比賽的畫面，只見他戴著口罩、表情嚴肅，正坐在螢幕前打遊戲，模樣相當認真，惹得網友狂笑留言「如此沉迷網絡的男子最後被上了央視」、「天王靠打遊戲上央視新聞」。

「不肖業者」彭先生。（圖／翻攝自微博）

大陸北京這幾年遭遇嚴重霧霾，2015年12月初還首度啟動紅色預警，許多民眾或藝人都紛紛戴起口罩自保。未料彭于晏當時PO出一張戴N95口罩的照片，卻被陸媒用來當作一則「不肖商人販賣假口罩」的新聞配圖，網友見他躺著也中槍全笑翻，他本人不但立刻轉發貼文急問自己的口罩是真是假，之後還上傳一段戴口罩教學影片，貼心提醒大家不要戴錯，十分逗趣，被網友笑讚是最佳代言人！

「熱心網友」王先生。（圖／翻攝自微博）

在《瑯琊榜》飾演「靖王」走紅的王凱，不只深受粉絲喜愛，就連大陸公安部也曾對他表達感謝，原來是因為他有次在微博曬出在車上的自拍，並發文：「都說像是開車時的自拍，並沒有啊喂！珍惜生命！開車勿玩手機！」便引來「中國警察網」轉發他的貼文，謝謝他呼籲網友開車不要玩手機，後來不少媒體也跟著報導，並補充道「圖自網友@王凱」，讓他因此得到「熱心網友」的稱號。

(專題報導)