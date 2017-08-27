她曝王心凌情路坎坷之因「35歲前難成婚」

外型甜美的王心凌情路相當坎坷。(本報系資料照)

王心凌歌唱事業順遂，不過感情路就相當坎坷，被范植偉、姚元浩這兩段情傷很深，雖然日前又傳出綽號「藍董」的科技新貴藍蔚文正熱烈追求中，然而知名命理師江嘉葉就直言王心凌「35歲前不易步上紅毯」。

王心凌情斷姚元浩後，近日又傳出有科技新貴熱烈追求，江嘉葉就稱王心凌嘴角上揚有氣，對人和善有愛心，尤其唇色紅潤有氣，桃花朵朵開，一波接一波，耳垂寬厚，聚財能力強，財運極佳，在事務上的分析有敏銳觀察力。

「可惜脣形不夠光亮，在愛情上判斷力弱，容易一頭栽入，加上耳邊氣場不足，感情不順遂，眼神不清亮，有識人不清的遭遇。」江嘉葉點出王心凌情路坎坷之因，稱王心凌本身婚姻宮有煞氣，感情易受創，35歲前不易步上紅毯，即使35歲後走入婚姻，也要努力經營，以家為重且多行善，才能維持美滿的婚姻生活，祝福她早日尋獲如意郎君。

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