台印合作 圓山大飯店連續十天香料飄香

精湛的印度歌舞姿態迷人，舞衣色彩斑斕非常具有異國情調。印度美食節期間每天有兩場表演免費看。（圖片提供 圓山大飯店）

印度美食節期間多達十餘道印度美食供饕客品嚐。（圖片提供 圓山大飯店）

五色斑斕的香料，在水火的澆灌下，陣陣厚實的濃香飄出；抬頭所見是中國古建築的藻井，若沒人告知，還以為這裡是哪座廟宇。

圓山大飯店由8月25日開始，正式宣告「印度美食節」開鑼。這次印度美食節不只要讓你吃吃喝喝而已，節慶十天之內，每天都有兩場來自印度西部拉賈斯坦邦的卡貝利亞民間歌謠和舞蹈，服飾繽紛、舞蹈絢麗、音樂韻味獨特， 在台灣非常罕見。

這次圓山為了要讓更多人吃到道地印度佳餚，特別以自助餐的形式呈現，並且力邀泰姬陵西端酒店的主廚Chandan Taneja主廚進駐，每一道菜都像在當地品嚐，飄香圓山滿溢異國風情。

(中時)