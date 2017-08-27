陸外交部罕見措辭 印媒緊張：中國越來越強硬！

中國外交部發言人華春瑩（右圖）罕見措辭讓印媒緊張。左圖為慶祝中國人民解放軍建軍90周年閱兵。（取自新華網）

外交部近日連續使用罕見措辭，對印度施壓，本周以來，在陸外交部的例行記者會，已使用「仁至義盡」、「自己打臉」等罕見措辭，令印媒好緊張，有印媒甚至說：中國越來越強硬了！

22日，中國外交部發言人華春瑩在回答對「印方尋求俄方支持」的看法時，她說出了「仁至義盡」4字。華春瑩說：「中方迄今保持著高度克制。我們可以做到仁至義盡，但希望印方能夠拿出一個大國應有的負責任、守法律、講道理的態度，做出理性和明智的判斷和決策。」

據新浪軍事報導，24日，針對印度方面被爆打算在中印邊界西段修路，華春瑩再次強調印方各種舉動的前後不一和荒謬邏輯。「聽這報導感覺印方是自己在打自己的臉。」該中國外交部發言人的「打臉」說，令印媒感到緊張，包括一些主流大報，都紛紛試圖對此解讀。

《印度時報》網站稱，中方24日的表態加大了對印度的批評。報導指，近1周以來，中國外交部發言人對印度的語調「變得愈發強硬」。

《印度斯坦時報》則引用中方的話說，印度方面的做法表明印度自相矛盾，「針對印度修公路運部隊到中印邊界一事，中國外交部發言人華春瑩言辭很強烈。」

《今日印度》則指，「此次安全警告比上一次更強烈。」同時還對公告提到的「近期印度自然災害、交通事故和傳染病多發」感到好奇。

(中時電子報)