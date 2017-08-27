颶風重創 德州海岸滿目瘡痍
(2:30更新 減弱至熱帶風暴)颶風哈維席捲美國德州東南部沿岸城市，帶來強風豪雨並釀成災情，所幸無人死亡。颶風哈維今天威力減弱為1級颶風之後，又再減弱為熱帶風暴，未來幾天仍將有豪雨，德州民眾仍須注意。
美國12年來最強的4級颶風哈維，在當地時間周五晚登陸後，席捲德州東南部墨西哥沿岸地區，強風豪雨不但摧毀住家和商店，還在多處造成淹水，許多駕駛人也因視線不佳無法開車，只好停靠在路邊。
這個被稱為怪獸級的強烈颶風，在德州Corpus Christi東北部30英里處，以每小時209公里的風速登陸。颶風造成德州海岸城市接近30萬個用戶停電，部分地區的降雨已達到25英吋。
德州一個人口約1萬人的小鎮岩石港(Rockport)受到颶風直撲而來，當地市長通報災情嚴重，有大批住家、商店以及學校受到嚴重破壞，也有建築損毀。當地一個老人住宅單位的屋頂坍塌，導致10人被送往縣監獄就近接受治療。
經過一夜的風雨肆虐，哈維已從4級減弱為1級颶風，並在當地時間周六下午又減弱為熱帶風暴。不過美國國家颶風中心警告，颶風中心的破壞力才要開始，包括德州休士頓在內的多個沿岸城市，接下來幾天都會出現豪雨，降雨量可能超過40英吋。
國家颶風中心官員透露，目前關注的焦點是要嚴防淹水的災情，預測受颶風影響地區可能出現嚴重甚至是超出歷史高位的極端水患。儘管緊急應變單位全力待命，但由於風力過強，救援人員仍無法進入到部分災區，因此災難統計數據尚未出爐，所幸至今並無死亡報告。
(中時電子報)
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