「白人至上」集會 臨時喊卡
被民主黨眾院少數黨領袖普洛西批為「白人至上」集會的舊金山「愛國祈禱者集會」，今天突然取消了。舊金山警方在得知該高度爭議性集會叫停之後，如釋重負，顯然避免了一場族裔衝突。
原定今天在舊金山克利斯廣場舉行的「愛國祈禱者集會」，基於安全考量而取消。該集會發起人喬伊吉布森Joey Gibson於昨晚臨時決定叫停，並改至舊金山阿拉漠廣場公園舉行記者招待會。
不過反對集會的人群聞訊後，隨即改為在阿拉漠廣場公園外示威，表達不歡迎白人至上、新納粹主義以及三K黨等訴求。警方則在該廣場及周遭部署重度警力，以防記者會的舉行和廣場外反對人群之間擦槍走火。
「愛國祈禱者集會」集會發起人吉布森則指出，經過評估之後，他們認為這一「言論自由」的集會似乎已成一場「陷阱」，並不安全。吉布森並怪罪於民主黨眾院少數黨領袖普洛西與其他政客將該一「愛國祈禱者集會」稱之為「白人至上」集會，而引發爭議和反示威活動。集會發起人強調，他們要表達的是「溫和美國人」的不同觀點。至於集會原本邀請的主講嘉賓都是知名保守派名嘴。
舊金山市長李孟賢先前就呼籲，舊金山市民勿被「愛國、祈禱」等字眼所蒙蔽。他並下令舊金山市警局所有警員停止休假，全數出動維持秩序。
「愛國祈禱者集會」則一再撇清，強調其集會並不會讓「納粹、共產黨、KKK、白人至上」等極端份子入場。最終集會則宣告取消。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。