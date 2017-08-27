「白人至上」集會 臨時喊卡

舊金山「愛國祈禱者集會」突然取消，改為舉行記者會，不過反對該集會的大批民眾聚集在記者會外示威，被警方以人牆阻擋。(圖:美聯社)

儘管主辦單位撇清其集會並非「白人至上」主義，但還是引發大批當地居民抗議。圖為反對集會的示威群眾。(圖:美聯社)

示威者在阿拉漠廣場外舉牌表達訴求。(圖:美聯社)

被民主黨眾院少數黨領袖普洛西批為「白人至上」集會的舊金山「愛國祈禱者集會」，今天突然取消了。舊金山警方在得知該高度爭議性集會叫停之後，如釋重負，顯然避免了一場族裔衝突。

原定今天在舊金山克利斯廣場舉行的「愛國祈禱者集會」，基於安全考量而取消。該集會發起人喬伊吉布森Joey Gibson於昨晚臨時決定叫停，並改至舊金山阿拉漠廣場公園舉行記者招待會。

不過反對集會的人群聞訊後，隨即改為在阿拉漠廣場公園外示威，表達不歡迎白人至上、新納粹主義以及三K黨等訴求。警方則在該廣場及周遭部署重度警力，以防記者會的舉行和廣場外反對人群之間擦槍走火。

「愛國祈禱者集會」集會發起人吉布森則指出，經過評估之後，他們認為這一「言論自由」的集會似乎已成一場「陷阱」，並不安全。吉布森並怪罪於民主黨眾院少數黨領袖普洛西與其他政客將該一「愛國祈禱者集會」稱之為「白人至上」集會，而引發爭議和反示威活動。集會發起人強調，他們要表達的是「溫和美國人」的不同觀點。至於集會原本邀請的主講嘉賓都是知名保守派名嘴。

舊金山市長李孟賢先前就呼籲，舊金山市民勿被「愛國、祈禱」等字眼所蒙蔽。他並下令舊金山市警局所有警員停止休假，全數出動維持秩序。

「愛國祈禱者集會」則一再撇清，強調其集會並不會讓「納粹、共產黨、KKK、白人至上」等極端份子入場。最終集會則宣告取消。

(中時電子報)