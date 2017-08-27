百貨夏日咖哩祭！嘗美味、日式祭典嗨翻天

在Global_Mall新北中和舉辦的「2017好侍咖哩夏日祭」，為最原汁原味的日式祭典。（主辦單位提供）

炎炎夏日，吃咖哩好開胃！穿上日式浴衣，體驗最道地的日式祭典！昨（8/26）在Global Mall新北中和開辦的「2017好侍咖哩夏日祭」，呈現最道地的日式祭典，吸引萬人前來參與。今年首度推出的「好侍咖哩x台灣 黃金舌頭爭霸賽」，邀請親子矇眼試吃結合台灣食材的美味料理，由葉永明全家人奪冠。現場還有民眾排隊試吃各式美味咖哩飯，以及用咖哩做成的美味與香濃咖哩麵包。

「好侍咖哩廚房」則教大家製作超萌的奶油兔兔白咖哩造型便當。參加「兒童神轎踩街」的小朋友，換上日本浴衣，開心體驗日本神轎文化。在闖關區也擠滿小朋友搶著體驗日本文化遊戲，舞台上則有帶大型故事書來到現場的故事姐姐，為小朋友說生動精采的童話冒險故事，以及跟著萌翻全台的咖哩熊跳舞。

「黃金舌頭爭霸賽」參賽者矇眼品嘗產品與台灣食材結合的極致美味。（主辦單位提供）

咖哩達人小林大輔表示，House food持續以「透過食品，使人與笑容相繫」為理念，帶給大家幸福滿滿的美味料理，因此每當炎熱暑假來臨，便會在台灣規劃好侍咖哩夏日祭。今年為了招募熱愛咖哩的美食達人，首度規劃「好侍咖哩x台灣 黃金舌頭爭霸賽」，徵求擁有黃金舌頭的親子家庭，參賽者矇眼品嘗好侍產品與台灣食材結合的極致美味。

「好侍咖哩親子廚房」的親子共廚、熱鬧的「兒童神轎踩街體驗」，就是希望讓親子家庭可以在品嘗咖哩、享受親子回憶的美好滋味外，還能體驗道地的日本文化氛圍，所有的活動都適合全家共同參與。

「好侍咖哩x台灣 黃金舌頭爭霸賽」，獲得冠軍的葉永明、王智潔一家人，全家都是好侍食品忠實粉絲，最喜歡的口味是佛蒙特咖哩（甜味），他們奪冠的秘訣是來自平常對好侍咖哩各種口味的熟悉感。陪父母出戰的葉孟綸小弟弟今年將升小五，在開賽前耍寶搞笑令觀賽民眾印象深刻，逗得全場笑聲不斷，上場時更展現超乎年齡的自信，果真助全家人得高分奪冠，他表示最喜歡好侍咖哩搭配青菜。

2017好侍咖哩夏日祭」8/27最後一天，請家長把握暑假尾聲帶小朋友來參加原汁原味的日本祭典，以及體驗充滿日本文化的好玩遊戲，認識咖哩在消暑、調味方面的優勢。好康的活動還有日本親子浴衣穿搭、萬份咖哩免費品嘗，更有祭典裝扮贈獎、著色紙兌獎、問卷兌獎、FB按讚打卡，通通免費參加！

(中時電子報)