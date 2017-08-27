夏季限定「螢火蟲電影院」！閃亮北部七縣市鄉鎮

電影《神廚》資料照片。（文化部所屬新竹生活美學館提供）

為落實文化部「泥土化政策」，提昇偏鄉及村落民眾觀賞國片電影之文化環境以及開發潛在觀影民眾，由文化部影視局及國立新竹生活美學館聯合舉辦的「螢火蟲電影院」，即日起至9月23日閃亮登場，走訪北部七縣市，放映12場次的優質電影，除進入校園、尋訪原鄉、深入社區外，並結合各式活動與創意推廣國片,誠摯邀請您與我們一起支持國片。

今年「螢火蟲電影院」挑選近年出品的《兒子老子》、《心靈時鐘》、《夢想續航》、《逐風少年》、《神廚》、《單車天使》、《行者三太子-迎向曙光》，還有數位修復引人深醒的劇情片《超級大國民》，詼諧逗趣的喜劇《王哥柳哥遊台灣》，總計9部臺灣優質國片電影。本周日(8/27)晚間七點則於新竹大遠百放映《神廚》，活動前還安排有奇幻魔術秀(18:30)，歡迎大朋友小朋友，做伙看電影。

「螢火蟲電影院」所有場次皆免費入場，除了可觀賞臺灣優質國片外，國立新竹生活美學館特別規劃使用零汙染與別具傳統的「行動三輪車」，於當日電影播映前穿梭於各大街小巷廣播宣傳，每場映演活動備有扇子、飲料及限量的冰淇淋或爆米花，邀請民眾在炎炎夏夜裡，走出戶外欣賞臺灣好電影。

歡迎有興趣的民眾踴躍前往參加，相關最新訊息、詳細場次、放映時間及活動詳情請上活動粉絲專頁查詢。

(中時電子報)