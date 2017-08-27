「爛番茄」鮮度85％！11部口碑電影台灣大銀幕

《單身動物園》以怪誕手法諷刺「單身有罪」的價值觀，是IMDb、GQ的年度最佳電影！（誠品提供）

隨著網路社群擴散力越來越強，網民「好壞雷」的口碑評價，也成為近年影響觀眾購票的關鍵因素。誠品電影院【週三口碑電影院】下半年將重映11部話題鉅作，包括探討社會階級與人性的《末日列車》、諷刺現代婚戀價值的《單身動物園》及挑戰自我極限的《進擊的鼓手》等。本波全新片單不僅獲得影評網「爛番茄」平均85%的新鮮度推薦、IMDb上也有平均7分的好成績！不僅如此，日前回鍋重映造成滿座盛況的《絕美之城》、《花神咖啡館》也將再次加演，

《末日列車》獲影評網「爛番茄」95%25新鮮度推薦，其特殊題材也吸引美國片商買版權翻拍電視劇。（誠品提供）

媒體盛讚 好萊塢搶翻拍

口碑好壞除了參考影評網分數，媒體評論也是關鍵指標。非主流電影《單身動物園》，以怪誕手法諷刺「單身有罪」的社會桎梏，因題材及新鮮的詮釋角度在網路引發熱議，不僅被IMDb、GQ列為年度最佳電影，國際媒體也一致讚賞柯林法洛在片中的表現是其從影以來最精湛的演出！另一部電影《法蘭克》則描述戴著巨大詭異頭套的樂團主唱法蘭克與其團員的追夢之旅，全片笑淚交織，獨特的迷幻搖滾配樂也受樂迷讚譽，更獲得權威影評The Playlist滿分推薦及綜藝報盛讚「怪得棒透了」！

此外，能獲好萊塢片商青睞翻拍亦是對電影的重要肯定。大導史蒂芬史匹柏正籌備翻拍的日本電影《我的意外爸爸》，片中探討該選擇生理血緣或養育親情的難題，平淡卻細膩的敘事方式感動無數觀眾，在坎城影展首映時不僅獲全場近10分鐘的熱烈掌聲更奪得評審團獎。另一部《末日列車》則已進行改編拍攝，其特殊的題材與時空背景吸引美國電視劇製作公司Tomorrow Studios購買版權重製，原版片中的美術設計也獲多座獎項肯定，科幻迷可得趁此機會，到誠品電影院享受大銀幕再現震撼！

(中時電子報)