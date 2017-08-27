賞佛朗明歌舞蹈！西班牙美食＋啤酒正夯

The Chapter Cafe_【西班牙金星狂饗餐】主菜。（誠品行旅提供）

西方流傳著一句諺語「住在法國、行在美國、吃在西班牙」，擁有熱情暖陽的西班牙不僅是美食的發源地，近年來盛行全球的啤酒搭餐飲食風潮亦是起源於此。為邀請旅人品味西班牙歡聚的美好日常。

The Chapter Cafe_波士頓龍蝦墨魚海鮮飯。（誠品行旅提供）

誠品行旅與誠品酒窖共同合作，自即日起至9/30聯名推出「金星|西班牙狂饗」活動由The Chapter Café主廚馬良翰以適合佐酒的經典西班牙美食，全新規劃二套四人分享套餐豐富繽紛的菜色包括西班牙蕃茄冷湯、綜合醃漬橄欖、馬鈴薯臘腸烘蛋、波士頓龍蝦墨魚海鮮飯、西班牙燉牛肉等，搭襯尾韻帶有蜂蜜香氣、如香檳般迷人的金星啤酒，享受自在隨性的味覺體驗。

活動期間也提供Inedit西班牙金星頂級啤酒買2送1限時優惠，其為全世界第一瓶特別為搭配餐點而設計的頂級啤酒，由連續5年獲得「世界最棒餐廳」-鬥牛犬(ElBulli)主廚Ferran Adria與其侍酒師團隊獨家研發，為西班牙最具代表性的啤酒品牌。為讓旅人感受熱情奔放的用餐氛圍，8/26及9/2晚餐時段亦安排佛朗明哥舞蹈表演，透過明快的節奏予您歡樂難忘的西班牙之夜。

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(中時電子報)