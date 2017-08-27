傳藝金曲獎頒獎典禮！獎項得主榮耀誕生！傳承台多元文化

最佳個人表演新秀獎林庭瑜致詞。（文化部提供）

第28屆傳藝金曲獎頒獎典禮於昨（26）日晚上在國立臺灣藝術大學臺藝表演廳隆重登場，所有得獎者也同步出爐!文化部長鄭麗君亦親自出席頒發出版類特別獎並恭賀得獎者，也勉勵所有與會的藝術從業人員繼續為臺灣傳統藝術努力。

今年度頒獎典禮由郎祖筠擔任策展人，資深主持人澎恰恰以及黃嘉千擔綱主持，節目規劃關注於傳統音樂、藝術音樂、跨界音樂及戲曲表演四大元素，並以「傳承與對話」為主軸。部長鄭麗君頒獎時表示，傳藝金曲不只是傳統藝術領域的盛事，更是臺灣多元文化匯流的平台。文化部在辦理這一屆傳藝金曲獎的過程中，不斷地思考臺灣藝術音樂的廣度和深度，希望可以連結臺灣各個族群文化，連結東方和西方的音樂語彙，賦予傳藝金曲獎更進步的時代意義。

鄭麗君說，傳統藝術及藝術音樂是文化的根，因此文化部致力於薪傳、創作跟演出的推動，並造就專屬臺灣文化的獨特生命力。另外，文化部也積極努力地重建臺灣的藝術史與音樂人才以及傳統劇團的開枝散葉等計畫，並已將重建藝術史的工作納入前瞻建設計畫。也代表文化部感謝各位藝術家長期以來的努力與付出。文化部也將持續為臺灣的藝術、音樂與戲曲建構出更好的發展環境，讓傳統藝術的元素，可以隨著時代的推進，延伸多元的面貌 。

鄭部長也特別引言介紹出版類特別獎的得主邱火榮老師。她說，邱老師投入戲曲工作五十多年來，歷經職業亂彈班、掌中劇團和歌仔戲班，參與了臺灣半個世紀的傳統藝術發展，在邱老師身上，我們同時看到傳統，也看到延續。

鄭麗君部長鼓勵所有與會的藝術從業人員繼續為台灣傳統藝術努力。（文化部提供）

有一句話叫做：「無後場行沒腳步」，這句話是形容前台演員的台步，要靠後場樂師的引導。作為後場樂師，邱老師引導的不只是劇場的走位，他引導的是整個傳統戲曲的傳承與發展。而戲曲表演類得主許王老師也由中研院第一位戲曲院士曾永義老師親臨頒獎。

今晚的節目由氣勢磅礡的鴻勝醒獅鼓陣與抑揚結合、剛柔並濟的琵琶演奏，揭開節目的序曲；其他演出包括由臺灣國樂團及泰國木琴大師堃印．諾蘭托撒、古典吉他名家蘇孟風演出「國樂、木琴與吉他的對話-鼓動琴音」、南投信義鄉布農文化協會與三位京劇演員共同帶來「布農古調與戲曲的對話-詠愛與感恩的傳唱」、以及「銅管與錄音的對話-四季狂想曲」，不但讓樂器跨越了多重領域，也讓聲音的「對話」呈現出更動人的情感與空間。

另由本屆最佳個人表演新秀獎入圍者與其傳師共同演出「師承與新秀」，表現傳統藝術將由後起新秀發展與創新，延續上一代的文化精神與使命，以達「傳承」之最終目的，最終由豫劇皇后王海玲與蕭揚玲展現傳統戲曲的優美與能量。

本屆頒獎典禮實況將於8月27日（週日）晚間6時至9時、8月31日（週四）下午4時至7時在華視教育文化臺播出，未能親自蒞臨現場觀禮民眾千萬不要錯過。

(中時電子報)