反恐遊行 西班牙50萬人上街
在西班牙連續發生2起恐怖攻擊之後，西班牙國王和總理等大批高層官員，今天率50萬民眾上街頭遊行並集會，除了譴責伊斯蘭國的恐怖攻擊暴力，也大聲向其說出「我不害怕」。
今天的集會就從巴塞隆納廂型車衝撞行人恐攻案的案發地點、當地知名的觀光街道藍布拉斯大道(Las Ramblas promenade)展開。大批民眾扶老攜幼帶著全家出席這場在巴塞隆納中心地帶舉行的大型遊行和集會，齊聲喊著「我不害怕」的口號走上街頭。
本月17、18連續2天分別於巴塞隆納和Cambrils發生恐怖攻擊，造成15人死亡，超過120人受傷，案發後極端恐怖武裝組織伊斯蘭國對事件認責。
這次遊行集會的主題是要呼籲西班牙全國團結，其中西班牙國王腓力六世(Felipe VI)也破天荒出席示威活動，成為西班牙首次有君主參加公眾示威。他與西班牙總理拉荷義(Mariano Rajoy)以及當地高層政府官員都站在隊伍前端，帶頭響應全國的反恐示威。
至於這兩起恐怖攻擊案的調查方面，除了8名嫌犯遭擊斃、案發後當局共逮捕4名嫌犯，其中2人已獲法院釋放，但仍需配合調查，另外2人則仍被關押並初步遭恐怖主義以及殺人等罪名起訴。
(中時電子報)
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