周日北部高溫36度！帕卡外圍雲系水氣增！花東、南部短暫雨
秋老虎發威！外出防曬不能少！今（27日）各地為多雲到晴，高溫都在32度以上，北部高溫36度、因受輕颱「帕卡」影響，午後有可能下雷陣雨，特別是台灣東部、中南部和外島有局部短暫陣雨或雷雨。今早氣象局也針對台東縣、屏東縣發布大雨特報。
周日出遊去！天氣要注意！今天各地為多雲到晴天天氣，各地高溫32度以上，其中大台北地區高溫有機會到36度，體感溫度上看42度！由於紫外線指數標高，多處為危險級，提醒多補充水分並做好防曬工作，，避免中午前後長時間的曝曬。
因受颱風「帕卡」外圍雲系影響，今日台灣東部、東南部、中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。
至於民眾關心的空氣品質方，今天雲林、嘉義、台南、高雄和屏東為「對敏感族群不健康」的橘色警戒，外出民眾請注意！至於宜蘭、花蓮和台東空氣品質良好，其他地區皆為普通。
(中時電子報)
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