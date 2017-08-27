「106年臺灣原創流行音樂大獎」得獎名單出爐
「106年臺灣原創流行音樂大獎」26日下午在臺灣中油大樓國光廳進行決賽暨頒獎典禮，由河洛語組、客語組及原住民族語組各10組入圍者輪番展現精湛現場演出，爭奪各語組首獎及獎金30萬元。經過評審團熱烈討論，隨即舉行頒獎典禮並公布得獎名單，由李晉瑩、陳彥竹及鄒詩婷(沐妮悠‧紗里蘭Muniyu‧Saliljan)分別贏得河洛語組、客語組及原住民族語組首獎。
由文化部、行政院原住民族委員會及客家委員會共同主辦的「臺灣原創流行音樂大獎」，今年已是第14屆辦理，是臺灣最具指標性的母語音樂創作舞臺，曾孕育出許多母語創作音樂人，主辦單位文化部丁政務次長曉菁、原住民族委員會伊萬‧納威副主委、客家委員會楊長鎮副主委均出席頒獎典禮並致詞。
今年由最具台灣搖滾精神，並三度入圍金曲獎「最佳樂團獎」的「四分衛樂團」擔綱決賽開場演出，頒獎典禮則由獲得第27屆金曲獎最佳客語歌手獎及獲得105年臺灣原創流行音樂大獎得奬客語組佳作的羅文裕擔任演出嘉賓。此外，在各語組決賽後安排105年度河洛語組、客語組及原住民族語組首獎得主許明傑、葉鈺渟、高偉勛表演，藉由他們以母語演唱自創歌曲，與30組入圍原創音樂人輪番開唱，攜手共同傳承臺灣母語音樂創作能量，也展現臺灣音樂人對臺灣土地的熱愛。
文化部影視局表示，各語組得獎者除獲獎金外，並訂於9月30日（星期六）晚間7時於臺北市信義區香堤廣場舉辦音樂分享會，期望透過分享會讓臺灣原創流行音樂能觸及更多的聽眾，並鼓勵新生代音樂人一同投入母語創作，豐富臺灣流行音樂。
(中時電子報)
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