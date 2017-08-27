世大運游泳馬拉松開始前 主辦單位投冰降低水溫

主辦單位投冰降溫。(趙雙傑攝)

主辦單位投冰降溫。(趙雙傑攝)

世大運游泳馬拉松今日正式展開，但因在熱身賽時，有國外選手反映不適應台灣場地的水溫，認為太高，而最近微風運河平均溫度，都在31度左右，因此主辦單位決定，把賽程提早到6點，並並在凌晨投入大量冰塊到水中降溫，讓外國選手們在舒適的狀態下進行比賽。

(中時)