馬修連恩揪張三李四、廖允杰「透過音樂森呼吸」
「有氧の音樂會-溪頭民歌森呼吸暨防制菸品稅捐逃漏」宣導活動，26日於溪頭自然教育園區舉行，由馬修連恩、曾淑勤、廖允杰、張三李四、二少爺爺輪番開唱，曾淑勤、張三李四、二少爺爺等歌手更是前一天就先入住溪頭，大家笑說：「這次是來度假的。」
馬修連恩為活動提早從加拿大回台，當天早上5點飛機才抵達桃園國際機場，立即趕赴溪頭；他2009年與妻子Daisy宴慶賓客的地點就是在溪頭自然教育園區，多年後重回舊地開唱，讓他覺得深具意義。
除了台灣多場演出邀約，馬修連恩日前更與崔健、許蘶、李察馬克斯等人受邀參加蒙古國際草原文化音樂節演出，但也因為工作而錯過與家人共度父親節，貼心的老婆Daisy特地上網自學LINE貼圖製作，只花了3天的時間將兒子Ethan的可愛表情變成貼圖，並將貼圖送給馬修連恩與自己的父親，作為最特別的父親節禮物。
許久未公開演唱的廖允杰，吸引不少新馬、香港、日本的粉絲特地來台到溪頭參加音樂會。他開心的說：「大家一起早起很健康，在寬闊的環境演出，心境也都不一樣了。」因第一去溪頭，廖允杰說，之前看過馬修連恩的介紹影片，就覺得溪頭很美很漂亮，知道該場地曾是馬修連恩舉辦婚宴的地點，他說現階段還是以工作為主，尚無結婚的念頭與打算。
(中時)
關鍵字：溪頭
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