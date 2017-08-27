日自衛隊直升機墜海 1獲救3失蹤

日本海上自衛隊SH-60直升機。(圖/擷自空軍世界)

日本海上自衛隊一架SH-60直升機26日夜間訓練時失聯墜海，機上4人有1人獲救，3人仍下落不明。

海上自衛隊指出，26日深夜10時48分左右，一架SH60直升機在青森縣龍飛崎西南西方約90公里的日本海上失聯，其後直升機發出遇難求救信號，可能已墜海。直升機上有4人，一人獲救送醫，另3人下落不明，海上自衛隊持續搜索中。

(中時電子報)