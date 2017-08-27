8月27日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●榮耀台灣 向英雄致敬

世大運是台灣有史以來辦過規模最大、層級最高的運動賽事，籌備歷經風雨，尤其開幕還「出包」，讓外界捏冷汗。然開幕一周以來，台灣運動健兒從郭婞淳、楊俊瀚、楊合貞、李智凱、再到鄭兆村，天天上演台灣驚奇。小英上台年餘，民眾對藍綠惡鬥氛圍早充滿嫌惡，台灣健兒一周表現，讓陰霾煙消雲散，全體國民都該向這些英雄致敬！

●54％教師促文言文增至6成

眾所矚目的12年國教高中國文課綱審議大會今日召開，根據國文學科中心公布的「106年度高中職國文課綱修訂意見」顯示，逾8成高中教師反對降低國文部定必修學分，並且過半數受調查教師主動回饋意見，認為不應減少古文比例。

●選手的汗水 完勝政客的口水

2017世大運意外掀起全民熱潮。在台灣陷入系統性失靈的此刻，這場盛會，猶如老百姓情緒出口，讓你我能以精彩賽事，暫忘對現況的鬱悶；讓選手的動人故事，轉移對政治的厭倦。它點燃的不只是青春，更點燃台灣正能量；這門「世大運政治學」，朝野都該自省。

重點要聞

●鄭兆村亞洲傳奇 標槍擲91米36 破亞洲奪金

2017台北世界大學運動會，台灣健兒天天有「金喜」！昨天田徑場再度上演沸騰之夜！台灣標槍好手鄭兆村原本決賽排第3，在最後1擲奮力射出破亞洲紀錄的91公尺36佳績奪金，不但是亞洲第1個破90公尺名將，成績足以排名今年第5傑、世界標槍史上第12傑。鄭兆村豪氣嗆說：「我就是要成為亞洲傳奇！」

●害嬤褥瘡見骨 養護中心卸責

在嘉義縣朴子市私人怡園養護中心安養的92歲阿嬤陳蔡金玉，上月底發燒送醫，住院11天因敗血症等死亡，家屬向《蘋果》投訴，指家屬直到阿嬤送急診，才知道臀部有潰爛見骨的褥瘡，質疑中心照顧不當，褥瘡害阿嬤敗血症死亡，要求中心道歉；養護中心堅稱阿嬤送醫前僅破皮，並沒長褥瘡。嘉縣社會局建議，阿嬤的死因可透過醫療鑑定或司法程序釐清。

●驚 台鐵宿舍床被 百人睡過才洗

台鐵產業工會近期進行全台車長宿舍大調查，揪出令人崩潰3大問題，包括寢具最長3周才換洗，最慘恐與上百人次同蓋一被子；部分宿舍男女共用浴室，女車長洗澡出來看到男車長上廁所超尷尬；宿舍像昆蟲館，床上一條「電線」竟是螞蟻群。台鐵產工憂心，車長長期睡不好恐影響行車安全。台鐵回應已持續改善。

重點要聞

●毒蛋風暴西台灣幾全淪陷 百萬顆雞蛋封存

國內芬普尼毒雞蛋風暴爆發第七天，從七縣市、四十四間超標雞場，延燒至全台十三縣市蛋商、早餐店及餐廳，西半部除了新竹市幾乎全面淪陷。農委會昨公布，截至昨中午已從畜牧場、下游通路追回一百萬顆雞蛋，今會持續追查流向。專家認為，我國雞蛋溯源系統並不健全，實際出產多少蛋、流向何處都不夠明確，應趁機建立制度並介入輔導，才能避免食安事件不斷發生。

●標槍擲91.36公尺摘金 鄭兆村破亞洲

田徑世界級的成績昨天在世大運田徑賽出現，讓滿場的觀眾見證歷史，我國好手鄭兆村昨天在男子標槍決賽石破天驚地擲出九十一公尺三六，逆轉摘金；他不僅打破大會紀錄，超越亞洲紀錄，更是今年世界第三傑。

●85%國文老師支持 文言文上限至少50％

高中國文新課綱因文言文比率多寡、及推薦哪些選文引發爭議，教育部高中國文學科中心問卷調查第一線教師看法，昨公布調查結果顯示，近八成五老師支持每學期國文教材的文言文以五成及六成為上限；八成三認為選文應交由語文專家學者組成的「課綱研修委員會」決定，僅一成二贊成由各領域專家學者組成的「課綱審議委員會」（課審會）推選。

重點要聞

●破亞洲紀錄 鄭兆村標槍奪金

台灣標槍好手鄭兆村驚天一擲劃破夜空，締造亞洲紀錄逆轉封王，加上滑輪溜冰天后楊合貞上午開起「五金行」，讓昨日台北世界大學運動會早晚都有大「金」喜！

●反制中國 國安局強化科技情蒐

為因應中國加重對台各項威脅，國安局預算將自明年度起「有感」擴增，並將重點放在各項科技情報偵蒐面向。國安高層人士昨天透露，這項計畫已獲府院支持，明年度起將以五年計畫為期程，維持我國科技情蒐能量，以有效反制中國對台威脅。

●法官採信馬「院際調解」 法界：僭越大法官職權

馬英九洩密案一審宣判無罪，對於台北地院法官採信馬的供詞，是依憲法第四十四條規定，賦予總統「權限爭議處理權」，認定洩密行為具有「阻卻違法事由」不罰，法界痛批，此判決無疑認證「行政權可操縱檢察權」，總統可將手伸入司法個案，對司法權戕害不小。

(中時電子報)