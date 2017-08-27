出國必訪新地標！2M「蜘蛛人」現身桃園機場
什麼？2M高巨型Q版Egg Attack蜘蛛人現身台灣！的台灣，台北 – 2017年8月25日 –知名娛樂體驗創造品牌「野獸國」與知名免稅店品牌「昇恆昌」合作以全新「野獸國機場形象概念店」駐進桃園國際機場第二航廈！
簡約黑白配色打造明亮開放式體驗空間，豐富美系電影漫畫周邊商品提供旅客有別以往的全新購物選擇，不論是頂級收藏品，或是潮流配件週邊，「野獸國機場形象概念店」將為國門注入全新流行元素，提供前所未見的消費新體驗。
除此之外，開幕更全台獨家販售限量頂級收藏人偶Hot Toys 1:6比例 《星際大戰》青花瓷帝國風暴兵限定款，以及《自殺突擊隊》小丑偽裝蝙蝠俠版限定款，絕對是所有旅客不能錯過的夢幻逸品。
在全新的黑白簡約開放式空間中，旅客將享受有別以往的消費體驗，多達200種時下最新歐美電影動漫週邊及限定商品，提供每位旅客最夯的伴手禮選擇；現場除了展示許多另類逗趣的超級英雄場景外，更設置高達200公分的巨型Q版Egg Attack蜘蛛人雕像，不斷推陳出新的「野獸國機場形象概念店」絕對是桃園機場必訪新地標。
(中時電子報)
關鍵字：桃園機場
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