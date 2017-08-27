拳擊》見真章！世紀拳賽今日開打

梅威瑟(左)與麥葛雷格今日一決高下。(美聯社資料照)

決戰時刻終於到了，梅威瑟與UFC拳王麥葛雷格的大戰於台灣時間今日打響，地點位於美國賭城的T-Mobile競技場，就算在家付費收看的價碼也高達90美元。現在拳迷最大的疑問已不是勝負，而是這場拳賽能否值回票價？

麥葛雷格是個壓迫型的進攻者，梅威瑟則是當代首屈一指的防守大師，如果依照梅威瑟往日閃躲飄的打法，這場拳賽恐怕會讓人失望。不過梅威瑟賽前已放話要全力搶攻，儘管他不以重拳聞名，生涯49勝其中有26次是KO對手。

麥葛雷格雖是綜合格鬥冠軍，畢竟是職業拳擊門外漢，多數外媒不認為他能獲勝，不過大家看好他的耐力，預估12回合比賽他至少能撐完6回合不被擊倒。

前回對戰菲律賓戰神帕奎奧，梅威瑟的表現讓很多人失望，這次是他自稱生涯最後一戰(49勝0敗)，也是他最大筆收入的一場秀(預估1至2億美元)，若再不全力打就對不起觀眾了。

今日賽事於台灣時間上午9時開始(墊場賽7時開始)，在梅威瑟與麥葛雷格的主賽之前還有3場拳擊冠軍戰，大家當然最關注的還是兩人的對決，他們大約在接近台灣時間中午(11時以後)才會開打。

(中時電子報)