北市長選舉最佳龍套獎 丁守中：非民進黨莫屬
2017世大運火熱登場，台北市長柯文哲頻頻曝光，讓藍綠政治人物針對台北市長選情逐漸加溫。國民黨前立委丁守中認為北市長選舉，最佳龍套獎，非民進黨莫屬。
2018年台北市長選舉已有多人有意角逐。日前民進黨秘書長洪耀福表示他判斷國民黨應為立委蔣萬安出線，因他是蔣家後代，藍軍會團結歸隊；至於總統府前副秘書長羅智強只是跑龍套，不會有機會。
早就表態選台北市長的丁守中表示不管甚麼奇兵，都要經過黨內初選機制。另外，他認為「民進黨才是最大的龍套」，洪耀福秘書長放話大捧蔣萬安選市長，就可看出這個黨的格局。小鼻小眼使小壞，誰看不出他那點兒算計？
丁守中強調「其實，柯P才是民進黨真正的麻煩。」明明不爽柯P，卻又瞻顧猶疑，不敢推人角逐，被人看破手腳。當初，民進黨利用結合柯p擊敗國民黨，如同一句歌詞：「海鳥和魚戀愛，只是一場意外」。
如今，柯P從「不只深綠，而是墨綠」突變成「兩岸一家親」，三不五時還把民進黨當木魚敲著玩，標準的尾巴搖狗。奉送三成基本盤選票，換來這種結局，也是民進黨的悲哀。因此，丁守中認為「台北市長選舉，最佳龍套獎，非民進黨莫屬。」
而日前世大運開幕有紛爭、又有票賣不好的情況、再加上柯文哲說「王八蛋」，讓柯P近期攻下不少版面。另外，選手成績亮眼，帶動商機，一掃開幕前票賣不好的窘境，再為柯文哲增曝光。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。