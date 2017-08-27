北市長選舉最佳龍套獎 丁守中：非民進黨莫屬

台北市長柯文哲（後左2）卯足全力宣傳世大運。(中央社)

2017世大運火熱登場，台北市長柯文哲頻頻曝光，讓藍綠政治人物針對台北市長選情逐漸加溫。國民黨前立委丁守中認為北市長選舉，最佳龍套獎，非民進黨莫屬。

2018年台北市長選舉已有多人有意角逐。日前民進黨秘書長洪耀福表示他判斷國民黨應為立委蔣萬安出線，因他是蔣家後代，藍軍會團結歸隊；至於總統府前副秘書長羅智強只是跑龍套，不會有機會。

早就表態選台北市長的丁守中表示不管甚麼奇兵，都要經過黨內初選機制。另外，他認為「民進黨才是最大的龍套」，洪耀福秘書長放話大捧蔣萬安選市長，就可看出這個黨的格局。小鼻小眼使小壞，誰看不出他那點兒算計？

丁守中強調「其實，柯P才是民進黨真正的麻煩。」明明不爽柯P，卻又瞻顧猶疑，不敢推人角逐，被人看破手腳。當初，民進黨利用結合柯p擊敗國民黨，如同一句歌詞：「海鳥和魚戀愛，只是一場意外」。

如今，柯P從「不只深綠，而是墨綠」突變成「兩岸一家親」，三不五時還把民進黨當木魚敲著玩，標準的尾巴搖狗。奉送三成基本盤選票，換來這種結局，也是民進黨的悲哀。因此，丁守中認為「台北市長選舉，最佳龍套獎，非民進黨莫屬。」

而日前世大運開幕有紛爭、又有票賣不好的情況、再加上柯文哲說「王八蛋」，讓柯P近期攻下不少版面。另外，選手成績亮眼，帶動商機，一掃開幕前票賣不好的窘境，再為柯文哲增曝光。

(中時電子報)