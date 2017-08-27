颶風哈維強襲 3郵輪無法靠岸 2萬人受困

颶風哈維強襲後﹐德州洛克港（Rockport）內的一艘遊艇26日在水中半浮半沉。（圖/美聯社）

美國遭12年來最強的颶風哈維侵襲﹐全球最大郵輪企業嘉年華公司（Carnival Corp）旗下的3艘郵輪無法靠岸﹐約有2萬名遊客受困美國墨西哥灣。

據路透26日報導﹐其中有兩艘已暫時轉向﹐開赴紐奧良（New Orleans）﹐另一艘則留在墨西哥科租美（Cozumel）。

而據CNN與《華爾街日報》（Wall Street Journal ）26日報導﹐由於德州加耳維斯敦港（Galveston port）因颶風來襲關閉﹐原本預定周六靠港的兩艘嘉年華郵輪只好轉至紐奧良﹐以補給食物﹐燃料與飲水。

而乘客可以選擇在紐奧良下船﹐或是等著返回加耳維斯敦港。

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）警告﹐德州將遭威脅生命的洪水侵襲。

(中時電子報)