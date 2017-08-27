世大運獎牌榜》中華守住老三 陸第2金出爐

世大運27日獎牌榜。(08:00更新)

26日中華隊鄭兆村在標槍項目驚天一擲，不僅成為亞洲第一人，也助中華隊奪得17金，保住獎牌榜第3的位置。27日中華隊田徑有決賽，高爾夫也進入爭牌階段，列為表演賽的撞球項目將在男子撞球單打金牌戰上演「中華內戰」。

中國大陸26日於男桌團體決賽3-0拍落日本，獲得本屆第2金。首金在日前由潘宇爍在滑輪溜冰男子「速度過樁」項目險勝中華隊所摘下。

(中時電子報)