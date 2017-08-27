「兒子離開我」 狄鶯心像被掏空：最痛苦的一天

狄鶯和孫鵬婚後育有一子孫華。(圖／本報系資料照)

狄鶯難過兒子出國讀書。(圖／翻攝自狄鶯臉書)

狄鶯和孫鵬育有一個17歲兒子孫華，一家人感情深厚，27日凌晨她突PO文「兒子離開我」，讓她心好像被掏空一樣，原來是兒子到美國讀書，網友見狀都紛紛安慰「適時的放手是必經之過程」。

狄鶯和兒子孫華感情非常好，即使長大了也很黏她，晚上常一起睡覺，兒子也會管她的服裝儀容，近日孫華到美國讀書，母子必須分隔兩地，讓她難過說：「第一次感受到人的心怎麼會這麼痛，整個心好像被掏空一樣！」直喊是她有生以來最痛苦的一天，不捨心情溢於言表。

網友都以過來人身分安慰她， 「孩子大了必須學習獨立，適時的放手是必經之過程」，要她學習放下，好好跟老公過甜蜜兩人世界。

(中時電子報)