泰前總理盈拉遭通緝 警監控住處準備搜索

泰國前總理盈拉位於曼谷的住處。(大陸央視)

泰國前總理盈拉的臉書粉絲頁在24日最後一次發文。(擷取自臉書)

泰國前總理盈拉(Yingluck Shinawatra)涉稻米補貼案，由於她25日沒有出庭聆判，遭到泰國法院通緝，目前行蹤不明。現在泰國警方已對盈拉住處進行監控，隨時準備進入搜索。

據大陸央視消息，泰國最高法院25日對盈拉發出通緝令後，該國警方隨即調查她的行蹤，昨(26日)開始對盈拉位於曼谷的住處進行24小時嚴密監控，每2小時上報最新狀況。但是到目前為止，尚沒有任何異常動靜。

據瞭解，泰國警方之所以還未實施搜查，是因為沒有搜索令的關係。程序上，警方必須先掌握證據，證明盈拉在家，之後才能申請搜索令。但是到目前為止，盈拉的行蹤成謎，甚至連她是否在泰國境內都無法確定。

外傳盈拉可能在法院開庭前兩天，就已從泰國經新加坡逃往杜拜，加入其兄戴克辛（Thaksin Shinawatra）的流亡生活；另一方面，盈拉本人的臉書專頁在24日晚最後一次發文，之後就沒有更新。

(中時電子報)