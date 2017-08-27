林濁水台獨怪論 遭網友駁斥
據《自然》（nature）一篇研究報告，科學家比對骨骸研究結論，大洋洲島民，確實是台灣人的後裔。民進黨前立委林濁水竟據此宣稱，「所以大洋洲諸島是台灣固有領土；而台灣又自古屬於中國，也因此是大洋州盡皆中國領土」，意圖消遣支持統一人士。網友立即貼文反駁指「台灣好奇怪，百年前移民的自稱台灣人後來移民的叫外省人。」
林濁水今早在臉書貼文引述《自然》（nature）一篇研究報告，指稱科學家認為波利尼西亞人（大洋洲島民）是巴布亞人的後裔。科學家們宣布，他們提取了778具在大洋洲及東亞地區的屍體頭骨進行比對得出結論，大洋洲島民，確實是台灣人的後裔。
林濁水據此推稱「好了，所以統派可大大振奮了：所以大洋洲諸島是台灣固有領土；而台灣又自古屬於中國，也因此是大洋洲盡皆中國領土，真是偉大啊，中華民族。」
這種跳躍式推論竟出自有「台獨理論大師」之稱的民進黨前立委林濁水，極可能是「去中化」在心中作祟，故意詆毀中華民族。網友立即貼文反駁指主張台獨者「好奇怪，百年前移民的自稱台灣人」，把「後來移民的叫外省人，把萬年就住台灣的當空氣，閩南語直接說成台語，把倭寇當成祖宗」，反將林濁水怪論一軍。
(中時電子報)
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