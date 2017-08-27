NBA》小刺客健康亮紅燈 詹姆斯早知道？
由於「小刺客」艾塞亞湯瑪斯臀傷沒通過騎士體檢，造成騎士與塞爾提克27日重啟談判，考慮要脅騎士增加交易籌碼，否則不排除終止交易，不過這一切恐怕早在「小皇帝」詹姆斯掌握當中，畢竟他的公開態度相當明顯。
《ESPN》記者麥克曼納米指出，詹姆斯可能早就知道艾塞亞湯瑪斯的身體健康出現問題，因為身為騎士一哥的他，到現在都沒有正式發表任何歡迎湯瑪斯加盟的聲明或言論，只替湯瑪斯的球衣被塞爾提克球迷焚燒打抱不平。
如今隨著騎士與塞爾提克的交易陷入僵局，不僅艾塞亞湯瑪斯可能被「退貨」，厄文也可能重返騎士，但這對詹姆斯來說，一點也不會造成影響，因為他早就放話，不管新球季身邊有怎樣隊友，他都仍會繼續追逐總冠軍。
只是根據「爆料天王」沃納洛斯基最新報導，騎士將會針對塞爾提克隱瞞艾塞亞湯瑪斯臀傷，跟塞爾提克要求更多交易籌碼，說得更白一點，就是想從擁有不少未來首輪選秀權的塞爾提克手上，搶來至少1個選秀權當補償。
假如塞爾提克不願付出更多代價，甚至導致雙方中斷交易的話，場面就會相當尷尬了，因為這下子塞爾提克擺明根本不想留下艾塞亞湯瑪斯的立場，厄文也離不開騎士，讓這兩名球星下個球季的球隊角色，將會相當尷尬。
(中時電子報)
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