中印打不打？9月3日成關鍵

圖為印度總理莫迪日前與中國大陸國家主席習近平在哈薩克的上海合作組織會議會面握手。(圖/資料照片)

從6月18日發生中印對峙至今已兩個多月，仍然沒有結束的決定性轉機。事件發展至此，陸媒報導一方面與印度的決心有關，另一方面與中國的克制有關。而中國將在9月3至5日福建廈門舉辦金磚國家領導人峰會。印度總理莫迪（Narendra Modi）能否出席、兩國領導人能否舉行正式雙邊會談，將成最大看點。

由於中印兩國間氣氛未見緩和，莫迪的出席與否，成為外界關注焦點。日前，大陸軍事專家羅富強指出，中印究竟打不打，就要看情況與機會。印度國家領導人若不參加9月3日在廈門召開的「金磚國家峰會」或派低級的其他人出席會議，那就說明印度決心與中國鬥到底，這就必須打了。如果印軍敢開火，等於印方挑起戰爭，那應該是打的時機了！至於機會則是「金磚國家峰會」之前，印方主動退兵或在會議期間，兩國領導人會晤，達成印軍退兵。

但中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英表示，金磚峰會是多邊場合，且中國大陸已充分表達立場，基本上不會討論此一雙邊問題。而中國國際問題研究院副院長郭憲綱也表示，公開會議期間，不可能把中印邊界對峙放到檯面上談，但由於許多印方高層都會到場，可能會趁峰會間隙時間，進行私下溝通，或傳遞消息。

(中時電子報)