中印打不打？9月3日成關鍵
從6月18日發生中印對峙至今已兩個多月，仍然沒有結束的決定性轉機。事件發展至此，陸媒報導一方面與印度的決心有關，另一方面與中國的克制有關。而中國將在9月3至5日福建廈門舉辦金磚國家領導人峰會。印度總理莫迪（Narendra Modi）能否出席、兩國領導人能否舉行正式雙邊會談，將成最大看點。
由於中印兩國間氣氛未見緩和，莫迪的出席與否，成為外界關注焦點。日前，大陸軍事專家羅富強指出，中印究竟打不打，就要看情況與機會。印度國家領導人若不參加9月3日在廈門召開的「金磚國家峰會」或派低級的其他人出席會議，那就說明印度決心與中國鬥到底，這就必須打了。如果印軍敢開火，等於印方挑起戰爭，那應該是打的時機了！至於機會則是「金磚國家峰會」之前，印方主動退兵或在會議期間，兩國領導人會晤，達成印軍退兵。
但中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英表示，金磚峰會是多邊場合，且中國大陸已充分表達立場，基本上不會討論此一雙邊問題。而中國國際問題研究院副院長郭憲綱也表示，公開會議期間，不可能把中印邊界對峙放到檯面上談，但由於許多印方高層都會到場，可能會趁峰會間隙時間，進行私下溝通，或傳遞消息。
(中時電子報)
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