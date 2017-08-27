揭女女戀破局內幕 柯雅馨赴日抓姦陳純甄劈腿

柯雅馨曝赴日抓姦陳純甄劈腿。(圖／翻攝自臉書)

昔撞球界「漂亮寶貝」陳純甄和柯雅馨的女女戀，因感情和財務糾紛不歡而散，雙方撕破臉互告，2015年和解，近日又因柯雅馨上節目談往事，兩人恩怨再浮檯面，柯雅馨也透露女女戀會破局，是因為她抓姦陳純甄劈腿。

據《蘋果日報》報導，3年前情人節當天，柯雅馨得知陳純甄和新交往女友要到日本玩，她也跟著赴日，並在旅館門口站著等她們，當時外面還下大雪，不過最後陳純甄沒出現，她打電話給陳新女友，對方坦言兩人確實在日本，讓她晴天霹靂「沒想到我完全信任的人會這樣對我。」

她透露從沒想過陳純甄會騙她，知道她劈腿當下腦子一片空白，因為對方是她的恩人，在她最困難的時候，借錢當忙度過難關，交往兩年中，她們也一起投資買房，不過陳純甄事後卻說被騙5千萬，但她解釋陳付的頭期款，她早就還清，房子是共同持有，說她詐財騙婚太傷了。

不過陳純甄不認劈腿，「我沒有劈腿，我有那麼笨嗎？日本房子過戶隔天劈腿？」並指控兩人債務根本沒還清，「好險我當初沒死，否則就白死了」。

(中時電子報)