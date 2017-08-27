羅時豐被騙千萬欲哭無淚 想從政妻撂話要離婚
台語金曲歌王羅時豐以「國語老新人」之姿，發行國語新專輯《是不是老了》，為了新作品，他下苦心重新在發音、咬字、共鳴努力，扭轉外界印象，羅時豐歌壇成績亮眼，而私下的他是個好好先生，曾有朋友邀羅時豐一起組唱片公司，他出資1200萬元後對方竟消失無蹤，辛苦錢被騙，讓羅時豐欲哭無淚。
羅時豐以「D.L」Daniel Lo身份闖蕩國語歌壇，羅時豐年僅17歲就拿下歌唱節目《綜藝金榜》冠軍，並與林淑容合唱國語歌曲〈無言的結局〉，打開知名度，羅時豐更在2001年拿下歌曲歌王寶座，歌壇表現亮眼，根據《蘋果日報》報導，羅時豐曾長達2年半沒出專輯，加上唱片市場蕭條、新秀崛起，曾讓他一度想從政，但老婆卻撂話「你去啊，那我就跟你離婚」，才讓羅時豐打消念頭。
羅時豐「好好先生」形象鮮明，曾有朋友找他組唱片公司，他陸續出資1200萬元後，對方竟卻消失無蹤，辛苦錢被騙，更是讓羅時豐欲哭無淚。老實的羅時豐，逢人向他要電話、半夜找他出去唱歌，他都會允諾，直到現在羅時豐才開始慢慢學習拒絕說不。
(中時電子報)
關鍵字：羅時豐
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