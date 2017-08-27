馬克宏民調再滑鐵盧 多數法國人相當不滿

法國總統馬克宏(左二)、其妻布麗姬(左一)，和保加利亞總統魯門·雷得夫和其妻在8月25日的合照。

法國最新的民調顯示，法國人對總統馬克宏(Emmanuel Macron)的不滿再度加深，不滿意度從7月起大幅上升14%到57%。

國際市調公司法國公共輿論研究所(Ifop)幫法國報紙《星期天日報》(JDD)做的民調顯示，法國人對馬克宏的滿意度從7月起也下滑了14%。根據Ifop，自5月起馬克宏支持度下滑的幅度，已經超過了前法國總統歐蘭德(Francois Hollande)在任時同期的幅度。

馬可宏本人正在造訪歐洲各國首都的旅途上，他在上任總統後已經數度遇挫，和國會為勞工改革爭執、和軍隊發生僵局，以及因砍住房補助而引發爭議等。

法國總理愛德華·菲力普(Edouard Philippe)的支持度也往下滑，從7月起下跌9%到47%。

(中時電子報)