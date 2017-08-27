NBA》英雄惜英雄 柯瑞：內馬球風跟我很像

柯瑞獲贈巴黎聖日耳曼隊30號球衣。(取自柯瑞推特)

特地飛往法國觀看好友內馬在巴黎聖日耳曼隊出賽的勇士明星後衛柯瑞，除了現場獲頒聖日耳曼30號球衣，且接受全場球迷歡呼，他更表示，「內馬是個很具天賦的年輕球員，他的球風跟我很像，我們也都經常帶著笑容現身。」

「因為我和內馬都很享受自己的職業，也享受運動帶來的樂趣，」柯瑞說，「我從小到打都沒踢過幾次足球，我對足球的熱愛都來自1名普通球迷的立場，所以我想來這裡感受一下，內馬上季曾來勇士主場看我打球，現在換我了。」

儘管這場比賽聖日耳曼隊3比0贏球，內馬卻沒踢進球，只有2次助攻表現，不過柯瑞仍很享受這次巴黎行，「這是我第1次來巴黎，可惜這次來的時間太短了，下次我一定會在這裡待久一點，可是能夠親眼見證聖日耳曼贏球還是不錯的。」

其實不只柯瑞與內馬早是惺惺相惜的好友關係，就連他的勇士隊友卓雷蒙格林，也成內馬「密友」，格林先前飛往西班牙觀光，內馬不僅全程陪伴，還一起到夜店玩樂，內馬到美國打友誼賽時，格林也到場擔任中場講評嘉賓。

(中時電子報)